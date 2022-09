Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Jueves 22 de septiembre de 2022, p. 3

El Senado frenó ayer la reforma que amplía hasta 2028 la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, debido a que a Morena y sus aliados les faltaron votos para alcanzar la mayoría calificada requerida, por lo que el coordinador Ricardo Monreal debió plantear que el dictamen, que ya estaba a discusión en el pleno, regresara a comisiones, a fin de continuar la negociación con el PRI.

Las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda tienen ahora un plazo de 10 días hábiles para presentar de nuevo el dictamen a la mesa directiva. Sin embargo, Morena y sus aliados insistirán en alcanzar la próxima semana un acuerdo con los priístas, que hasta ayer estaba avanzado.

El senador priísta Jorge Carlos Ramírez Marín confirmó en entrevista que hubo una negociación para que algunos de sus compañeros votaran la propuesta modificación al artículo quinto transitorio del decreto que reformó la Constitución para crear la Guardia Nacional.

En el proyecto a debate, esa modificación amplía la presencia de los militares en tareas de seguridad pública hasta 2028.

A cambio de ese voto se adicionaría el sexto transitorio del mismo decreto, con el mandato de que el gabinete de seguridad pública informe al Legislativo cada cuatro meses los avances en el funcionamiento de la Guardia Nacional y establezca la obligación de otorgar recursos para modernizar a las policías estatales.

Morena, agregó Ramírez Marín, pretendía votar ayer sólo el quinto transitorio y dejar para la próxima semana la modificación al sexto transitorio.

La también priísta Beatriz Paredes confirmó en tribuna que su bancada negoció ese punto, junto con el compromiso de no abandonar la estrategia de seguridad civil.

De acuerdo con versiones que circularon durante las más de cinco horas que se llevó la discusión ayer, a Morena le faltaban sólo dos votos. Uno de ellos era del senador del PRI Mario Zamora, quien al final se echó para atrás, después de que se le vio por la mañana con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en un restaurante ubicado frente a la sede senatorial de Reforma e Insurgentes.

Pero Morena no completó la mayoría calificada, a pesar de que tenía un voto más, el del ex panista Raúl Paz Alonso y de que al bloque opositor le hacía falta la blanquiazul Indira Rosales, única de los 128 senadores que no asistió a la sesión.