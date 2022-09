Q

ué bien escribe a veces, sobre todo si en verso lo (el) escrito, se confunde con qué buen poeta es . No es lo mismo. No es lo mismo corrección que impacto. No es lo mismo educación que florecimiento. No es lo mismo redacción o redacción literaria –o, incluso, literatura– que poesía. Algunos jurados debieran saber y aplicar eso.

María Sabina sabía más de poesía que tantos y tantos y tantos y tantos y tantos y tantos… La experiencia de la poesía, que como bien se sabe no siempre es transmisible, o no del todo, en palabras, vale más que tantos poemas (¿lo son, lo serán?) bien hechos , esos que no pueden ocultar la calificación de 10, o de 9, o de 8, pero qué bien escritos , y no pueden ocultar, tampoco, que no pueden mostrar la poesía a la que aspiran, de la que no nacieron.

La poesía ocurre cuando lo que no pueden decir las palabras lo dicen las palabras.