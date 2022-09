Por lo pronto, habrá que anotarle un punto a Claudio X. González, quien acudió al Senado acompañado por representantes de organizaciones de oposición a presionar a los congresistas para que votaran en contra de lo que llaman militarización . Una verdad que no se ha dicho suficientemente es que antes de 2018 la mafia del poder quería militarizar el país. Felipe Calderón decretó el Programa para la Seguridad Nacional 2009-2012, que escondía el propósito de echar al Ejército contra los ciudadanos si se rebelaban por el fraude electoral. Por cierto, el decretazo fue firmado, entre otros, por el propio Calderón y Genaro García Luna. Uy. Más recientemente, el ex presidente Enrique Peña Nieto promulgó en 2017 la Ley de Seguridad Interna. La mafia del poder vio en esa legislación una fuerza de contención militar para frustrar el camino de AMLO en caso de que hubiera disturbios. La historia cambió con el triunfo de 2018. Los que querían entonces a los soldados en la calle para reprimir el movimiento son los mismos que ahora se oponen a que sigan hasta 2028.

emanas antes no pasó el proyecto de reforma a la ley del sector eléctrico, y ayer tampoco el de la Guardia Nacional. Fue devuelto a comisiones, pero si se hubiera sometido a votación probablemente hubiera sido rechazado. ¿Qué está fallando? Es la misma cámara alta y los mismos jefes de las turbias fracciones de senadores de oposición, algunos con antecedentes de ser perfectamente negociables ; ya antes habían aprobado la legislación que dio vida a la Guardia Nacional, ayer sólo se trataba de ampliar su presencia hasta marzo de 2028; es el mismo Ricardo Monreal, movidoso; primero se pronunció en contra y ayer ya había cambiado de posición. Típico. Probablemente la falla está en los personajes que llevan la negociación de parte de Palacio Nacional. ¿Quién o quiénes tenían esta tarea antes, cuando fue posible sacar adelante los numerosos cambios legislativos más importantes del sexenio? Lo de ayer califica como desastre.

Tortilla

El presidente López Obrador informó que Maseca, perteneciente a Grupo Gruma, se comprometió a no aumentar el costo de la harina de maíz al menos hasta febrero del próximo año, a fin de contener el precio. Ya nos mandó decir, pero creo que hoy va a estar presente (en reunión con productores) el director de Maseca, quien se compromete a que no haya incremento en harina de maíz cuando menos hasta febrero, y eso es importante, porque estamos hablando de la tortilla y de quien distribuye como 80 por ciento de la harina de maíz que se utiliza en las tortillerías , informó. La otra empresa es Minsa; también está participando y tengo una reunión con ellos hoy. Es tan importante el encuentro que hasta vamos a comer; vienen como 20 productores, distribuidores; es tener un compromiso de no aumento de precios y si se puede, bajarlos en 24 productos básicos , añadió.

Twitterati

