Acerca de la supervisión militar en seguridad

s muy criticable la cerrazón de senadores panistas y perredistas para no aprobar extensión de la presencia de la Guardia Nacional con el apoyo y supervisión militar en seguridad. Así los hubiera querido ver cuando Felipe Calderón sacó al Ejército a las calles, no para seguridad sino al contrario, desatando la ola de barbarie que persiste; sin embargo, permanecieron callados como momias, eso sí, alabando al comandante supremo de las fuerzas armadas en ese entonces, al que nunca le quedó el uniforme, pero sí el descrédito del que ahora abomina. Pobre México con tales representantes populares que sólo persiguen intereses partidistas y no la seguridad de la gente.

Benjamín Cortés V.

La OTAN no debe mandar armamento a Ucrania, opina

Para que termine el conflicto en Ucrania habría que poner los puntos sobre las íes, es decir, deben desaparecer el o los motivos que lo originaron: Occidente debe cancelar el absurdo objetivo de avance amenazador de la OTAN y el asentamiento de su armamento y misiles que apuntan hacia Rusia; poner fin a todo tipo de sanciones económicas; Volodymir Zelensky y su gobierno producto de un golpe de Estado (febrero 2014) fue alentado por Estados Unidos abriendo e instalando posiciones de derecha retrógrada; se debe abrir paso a la vuelta a un gobierno legítimo, donde sea el pueblo ucranio el que decida democráticamente el restablecimiento de la paz, la soberanía e independencia nacional, justicia y bienestar social para Ucrania. El neofascismo y racismo no pueden tener cabida en ninguna parte de Europa ni en ninguna parte del resto del concierto de naciones; la OTAN y el complejo industrial militar deberían abstenerse de enviar armamento y mercenarios a Ucrania.

Luis Langarica A.

Exhorta al Presidente a pedir paz para todos

La lucha por la paz debe ser de todos y dejar claro lo que hubo detrás de una confrontación. La postura a favor de Ucrania deja de lado las muchas denuncias de parte del Kremlin contra Kiev en el redil de grupos neonazis, en contra de ciudadanos rusos acosados y a veces exterminados. La legítima defensa opera para los países agredidos, argumento que no ha tenido en sus invasiones uno de los países que más atiza este conflicto, Estados Unidos, cuando invade impunemente a cuanto país se le antoja. Rusia expuso esta ofensiva en su momento pero nos hemos alimentado a diario de agencias occidentales. La paz debe ser siempre el primero y el último recurso y hacia eso debe dirigirse el gobierno mexicano. Si quiere éxito no debe insistir en que me ponen al lado de Rusia porque ofende a los que conocemos los argumentos rusos. Como ciudadana que apoya a la 4T, exhorto al Presidente a pedir paz para todos, sin caer en frases que signifiquen un apoyo más cercano.

Tere Gil

Invitaciones

Coloquio de sindicatos bancarios

A los trabajadores bancarios: el desconocimiento de los sindicatos bancarios democráticos en 1982 abrió paso a la reprivatización de la banca y a la pérdida de derechos laborales; primero al monetizar las prestaciones y después al privarlos de todos sus derechos al contratarlos mediante el outsourcing, con esto último también desapareció el derecho al reparto de las utilidades en los bancos.