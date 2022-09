David Brooks

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 22 de septiembre de 2022, p. 25

Nueva York. El presidente Joe Biden convocó al mundo a defender la Carta de la Organización de Naciones Unidas y el orden internacional amenazado por la guerra de Rusia, en su discurso ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, pero otros líderes mundiales llamaron por un nuevo orden internacional sin guerras y con mayor justicia económica, social y ambiental.

“Rusia ha violado de manera descarada los principios básicos de la Carta de Naciones Unidas… Si los estados pueden promover sus ambiciones imperiales sin consecuencias, entonces ponemos en riesgo todo lo que esta institución representa”, declaró el mandatario estadunidense ante representantes de los 193 países miembros de la ONU, incluidos Irak y Afganistán, que fueron invadidos por Estados Unidos en contra del dictamen de esta misma organización mundial hace 20 años.

Su mensaje centrado en denunciar las guerras de agresión e intervención y presentar a Estados Unidos como fuerza antimperialista –que siempre promoverá los derechos humanos y los valores de la Carta de la ONU en nuestro propio país y el mundo – seguramente dejó sorprendidos a representantes de demasiados países que tienen experiencias directas con las agresiones e intervenciones de Estados Unidos.

Para Biden, el tema prioritario para la comunidad internacional hoy día es Rusia, aunque tampoco faltaron críticas a otra superpotencia: China. Sin embargo, aseguró que “no buscamos una guerra fría. No le pedimos a ninguna nación que escoja entre Estados Unidos y cualquier otro socio”.

Pero Biden habló sobre los peligros de una guerra caliente contra Rusia, comentando que Vladimir Putin acababa de hacer amenazas nucleares abiertas contra Europa y señalando que está movilizando a más soldados.

Subrayó: una guerra nuclear no puede ser ganada y nunca debería ser combatida , y responsabilizó a Rusia de no respetar los ideales de la no proliferación. A la vez, acusó que China está aumentando su arsenal nuclear, que Corea del Norte continúa con sus programas atómicos, y reiteró que Irán no está cumpliendo con sus obligaciones y no permitiremos que adquiera una arma nuclear .

Sin embargo, evitó mencionar que fue Estados Unidos el que anuló el acuerdo con Teherán, por lo cual ahora es necesaria una nueva negociación.

Biden presentó a su país como guardián de un orden internacional que está bajo amenaza por fuerzas antidemocráticas, advirtiendo que la base de la Carta de la ONU de un orden estable, justo y basado en reglas está bajo ataque por aquellos que desean desmantelarlo o distorsionarlo para su ventaja política .

Al abordar temas como el cambio climático, elogió que su gobierno está proponiendo invertir 11 mil millones de dólares, pero no reconoció que su país es responsable por la mitad del dióxido de carbono que contamina al planeta, ni que Estados Unidos es el único país firmante del Acuerdo de París sobre el cambio climático que abandonó ese consenso por unos años.

Biden también anunció nuevos fondos para promover la seguridad alimentaria –aunque también usó este tema para acusar a Rusia por el empeoramiento de esta crisis– y para impulsar nuevos programas de apoyo a proyectos de salud y defensa de derechos humanos.