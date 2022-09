En conferencia de prensa, acompañada de representantes de varias organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, agregó que, según el Código Penal vigente, en la entidad la interrupción del embarazo es permitida sólo por tres causales: violación, riesgo de la vida de la madre y malformación del feto. No obstante, la SCJN estableció que ninguna mujer debe ser criminalizada por tomar esa decisión .

Hay estadísticas que indican que niñas de 10 años están siendo obligadas a parir. No sé si eso no nos lleva a una reflexión profunda. A esa edad deberían estar jugando, divirtiéndose y conociendo el mundo y no gestando un producto. Son niñas maternando niñas , advirtió.

Recordó que se han hecho varios intentos por despenalizar el aborto. En la anterior legislatura, dijo, integrantes de la Campaña Estatal por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito presentaron una iniciativa, pero no pasó nada , por lo que se elaborará una nueva.

Michel Domínguez reconoció que desgraciadamente somos un estado conservador y como muchas veces recae la responsabilidad en el Congreso local, no quieren tocar un asunto que no es fácil. No es lo mismo hablar de un presupuesto que de este tema .

Asimismo, dio a conocer que con motivo del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, el 28 de septiembre, tienen programado un foro el día 23, un festival el 26 y una marcha el 28 en San Cristóbal de las Casas.