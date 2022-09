El líder de los comerciantes, que además es propietario de negocios de artesanías, mezcal y joyería de plata, lamentó que en todos los medios de comunicación locales y nacionales se difundan estas acciones (criminales) , porque eso ahuyenta más al turismo.

La difusión de los actos delictivos, señaló, “ha provocado que Zacatecas esté en todos los medios de comunicación como un lugar violento e inseguro, lo que ha traído el desplome alarmante de la afluencia de los turistas.

Ya no vienen como antes los turistas de los estados del norte del país; no se ven las caravanas de camionetas cargadas de maletas y regalos de nuestros paisanos radicados en Estados Unidos. Ya nos da miedo transitar por las carreteras del estado, sobre todo en las noches.

El problema de la inseguridad, acusó Zaldívar, se debe “a la estrategia (de los gobiernos) federal, estatal y municipal (porque) no está funcionando.

“Es obligación del Estado garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Los abrazos no están sirviendo para nada. Lo peor, neciamente no se quiere cambiar de estrategia, mientras la muerte y la violencia no paran en Zacatecas y en todo el país.