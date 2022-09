Van a enfrentar a dos representativos sudamericanos, que son muy buenos, sobre todo Colombia; sin embargo, ninguno irá al Mundial, no están en su mejor momento, no son los rivales adecuados y nada tienen que ver con Polonia o Argentina, esas son ganas de no hacer bien las cosas, pero ojalá tengan un buen resultado, finalmente eso es lo de menos, lo importante es que jueguen bien, desgraciadamente así están haciendo las cosas, y sabemos que a quien actúa mal, le va mal .

Indicó además que es increíble que a falta de dos meses para el inicio de Qatar 2022, el técnico tricolor Gerardo Tata Martino aún no tenga bien definido al equipo con el que competirá. A esta selección no se le ven ni pies ni cabeza. El entrenador sigue aferrándose a jugadores que no están en su mejor momento, y de continuar así, ésta podría ser la peor participación de México en un Mundial .

De cara a los partidos de la presente fecha FIFA, ante Perú y Colombia, el ex federativo Emilio Maurer consideró que de acuerdo a lo observado en los recientes duelos amistosos, la selección mexicana no pasará ni de la fase de grupos del Mundial; ojalá me equivoque, pero creo que este proceso será todo un fracaso .

Al respecto, Maurer opinó que los atacantes que no deberían ir a Qatar 2022 son Jiménez y Funes Mori, toda vez que no se han podido recuperar de sus lesiones y no están en un buen nivel. En sus mejores tiempos sí fueron buenos, pero en la actualidad no están listos ni lo estarán para el inicio de la competencia, esa es la realidad .

En ese sentido, estimó que el Tata debe recurrir “únicamente a quienes estén en óptimas condiciones y con un buen ritmo futbolístico, y debe quedarse fuera quien no lo esté, llámese como se llame.

“Lamentablemente Jiménez no está al cien porque ha tenido muchísimas lesiones, todas empezaron cuando tuvo el problema en la cabeza y de ahí no se ha podido recuperar, pues no ha entrena-do como debería y tampoco ha te-nido actividad con su equipo (el Wolverhampton, de Inglaterra). En el caso de Funes Mori, también lleva mucho tiempo lastimado y no creo que logre superar sus molestias antes del debut en Qatar.

“Me parece que Javier Chicharito Hernández, quien lleva 15 goles esta temporada, y Carlos Vela, quien es el mejor jugador mexicano que tenemos, están en mucho mejor momento, lo que pasó ahí es que a los federativos y al técnico les faltó un buen manejo para convencerlos, están teniendo un buen rendimiento, pero les vale madre, alguien se encaprichó y ya no los van a llamar, ante esos berrinches, ¿qué queda? Esta vez al Tri le irá peor que nunca”.

En tanto, Jiménez es optimista y asegura que estará listo para participar en Qatar. Estoy lastimado, no podré estar en estos partidos, pero estoy haciendo lo mejor para regresar lo antes posible a mi equipo y poder llegar a tope con la selección para el Mundial, que en este momento es lo más importante para mí y no me lo quiero perder , mencionó.

Por otro lado, Martino indicó que los jugadores requeridos para la fecha FIFA que están lesionados (Luis Romo, Funes Mori, Jorge Sánchez y Jiménez), volverán a sus respectivos equipos el domingo tras el duelo ante Perú.