En días pasados se informó que Garrido fue inhabilitado durante 90 días tras verse involucrado en el levantamiento injustificado de los sellos de suspensión en un inmueble en construcción clasificado de alto riesgo para los vecinos.

En Benito Juárez siempre ha gobernado el mismo partido con personas deshonestas, asegura el Presidente

De la Redacción

Ante las irregularidades detectadas en diversos edificios de departamentos en la alcaldía Benito Juárez, el presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia, encabezada por Ernestina Godoy, garanticen que no habrá impunidad por la corrupción registrada.