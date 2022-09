S

ucedió hace 63 años. Lo supe hace 20, finalmente ahora puedo restablecer públicamente un hecho desconcertante que se encerró en la memoria de Laurette Séjourné durante los 43 años que pasaron hasta que me lo narró. Qué mejor momento que ahora, cuando se realizará el coloquio Asedios a Laurette Séjourné, los días 22 y 23, excelente iniciativa organizada por cuatro mujeres destacadas en campos del acervo histórico y cultural. En este asedio creo que es vital y honesto recuperar y, ojalá, dar una respuesta real a la pregunta que durante tantos años la angustió: ¿dónde están los murales del magnífico palacio de Zacuala?

En 2002, mirando las novedades del FCE, encontré su precioso libro: Un palacio en la ciudad de los dioses: Teotihuacán. Compré dos ejemplares, uno para Laurette. Al dárselo, su expresión se transformó en una mirada intensa de asombro y confusión a la vez: Pero, ¿cómo es posible? , repitió varias veces. Después vino la explicación, este libro es la única prueba existente de la magnitud de los murales que encontramos en Zacuala; eran asombrosos, no sólo por las figuras, la intensidad del color, sino la cantidad que había. Mira, aquí están un plano y la perspectiva que logró plasmar Abelito. Todo eso ha desaparecido. Me dijeron que era necesario levantarlo del sitio porque no había dinero para protegerlos, que estarían en las bodegas. Yo estuve de acuerdo y me centré en escribir el libro con el material dibujado, que se publicó en 1959. Entonces sucedió algo inaudito, la edición fue desaparecida en seguida, todos los libros comprados en bloque, no quedó ninguno en librerías ni en FCE. Yo no entendía nada, pero me asusté mucho. Tiempo después fui a las bodegas y no había casi nada, muy poco. Nunca supe dónde estaba la mayoría de los murales. ¿Cómo es posible que ahora de pronto vuelvan a publicar el libro? ¡Seguramente no saben nada de todo esto! En ese momento sólo atiné a decirle que Martí Soler trabajaba nuevamente en el FCE y que podría explicárselo. Me pidió que le comprara 10 ejemplares en seguida. Al año siguiente murió.