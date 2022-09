Emir Olivares, Alonso Urrutia y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Miércoles 21 de septiembre de 2022, p. 13

En el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania se debe hacer a un lado la propaganda y priorizar el diálogo. Esto no es de buenos y malos, aquí lo que se tiene que poner por delante es el interés de la gente, el sufrimiento de la gente , enfatizó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Planteó que una cosa son los intereses cupulares de quienes azuzan esa confrontación y otra los intereses de los pueblos. Y los pueblos no quieren guerra, no quieren sufrir por la guerra. Esto tiene que ver con las élites políticas y económicas y con los aparatos de información mundial, pero no tiene que ver con los pueblos; a los pueblos esas decisiones cupulares los perjudican .

En su conferencia de ayer se le preguntó si en el encuentro que tendría más tarde con el presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, le plantearía su posición sobre la invasión de Rusia a Ucrania y el papel de la nación alemana en las sanciones contra Moscú. El mandatario mexicano indicó que la reunión se basaría en temas comerciales y de inversión.

Ante la insistencia, López Obrador reiteró la propuesta que se presentará al cierre de esta semana en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), de forma un comité –con el papa Francisco; el primer ministro de India, Narendra Modi, y el secretario general del organismo multilateral, António Guterres– que busque el diálogo y la paz entre esos dos países, además de una tregua mundial para evitar guerras y conflictos armados en al menos cinco años y con ello atender las necesidades urgentes sociales y económicas de la población de todo el orbe.