Al dar una conferencia magistral sobre Juárez y la patria en la Cámara de Diputados, el funcionario indicó que aún no se puede analizar la figura del político tabasqueño con los mecanismos de la historia.

Luego de que una asistente a la conferencia magistral le preguntó sobre las similitudes o el paralelismo entre el político oaxaqueño y el tabasqueño, el escritor expuso que no se puede juzgar a López Obrador con los mecanismos de la historia, porque estos tienen su tiempo y hay que dejar que pase.

Tras declararse 4T a morir , Taibo dijo tener una relación crítica con el jefe del Ejecutivo. Hay cosas que me gustan mucho, unas muchísimo; otras no me gustan nada .

Durante su ponencia, resaltó que el Benemérito de las Américas ha sido víctima de debates envenenados, tras recordar diversas facetas de él, como la de su renuencia a perdonar la vida al archiduque Maximiliano de Habsburgo y la de que era un tremendo bailarín y fumador.