Tenía dos minutos que me había salido de mi domicilio, yo estaba dentro de mi automóvil y sentía que casi se iba a voltear; me tocó ver personas llorando, gritando, corriendo. Estoy muy asustada, nerviosa, no he podido dormir , detalló.

La mujer añadió: Uno se siente muy mal, más por ver cómo se pierde el patrimonio de la familia, los años de trabajo de nuestros padres; se siente muy feo quedarse sin casa, así de la nada .

Adelaida Zaragoza Meraz, ama de casa y cuya vivienda de adobe tiene severos daños estructurales, llamó a las autoridades a apoyar a los michoacanos que continúan en inmuebles que quedaron afectados, con riesgo de derrumbe por nuevos temblores.