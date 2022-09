Reprueba las críticas vacuas de la oposición

lama la atención que se critique con tanta vehemencia el impulso para que la Guardia Nacional enfrente la criminalidad con la directriz del Ejército. Igual pasa con la propuesta de una tregua de cinco años a la guerra de Ucrania y Rusia para buscar soluciones al conflicto y enfrentar las gravísimas consecuencias mundiales que conlleva el conflicto.

Y así pasa con cada acción del gobierno federal: que si se impulsa el aeropuerto Felipe Ángeles, que si las refinerías, que cada decisión presidencial es con miras a perpetuarse en el poder, que si no se contrata deuda ésta sigue en aumento, que si las pensiones a los viejos, si el asistencialismo, si los médicos cubanos...

Y lo que más llama la atención es que en ninguna crítica se escuchan propuestas viables, alternativas de solución a los temas criticados.

¿Será que los partidos de oposición no tienen propuestas?, ¿que no hay capacidad para debatir ideas, conceptos, planes?, ¿será que sólo saben descalificar y no hay capacidad para reconocer los errores de los gobiernos pasados y capacidad para enmendarlos?, ¿será que son opositores sin ideas, más que con intereses de corrupción y poder?

Seguramente en 2024, al menos los actuales opositores, no tienen oportunidad y seguramente varios van a desaparecer.

Raúl Rodríguez Martínez, Tlalpan

Minan la credibilidad del INE sus nexos con organismos de EU

El Instituto Nacional Electoral (INE) celebra la Cumbre Global de la Democracia Electoral, desde ayer y hasta mañana, con la finalidad de defender a instituciones electorales de los ataques de gobiernos autoritarios.

Lo patrocinan, entre otros organismos, la Agencia Estadunidense para el Desarrollo Internacional, los institutos Nacional Demócrata y Republicano Internacional (Usaid NDI y IRI, por sus siglas en inglés, respectivamente).

La agencia estadunidense tiene bien ganada fama de ser un escaparate de la CIA. Al respecto, se pueden solicitar en Google las referencias a la CIA-Usaid. Del presupuesto que el Congreso del país vecino otorga a la agencia para el desarrollo sale el dinero para el NDI y el instituto republicano .

Uno objetivo principal de los tres organismos citados es infiltrar, dividir y descarrilar movimientos, partidos y gobiernos nacionalistas y de izquierda.

Esos organismos han creado una estrecha relación con el INE. Por ejemplo, tocó al NDI asesorar al INE en la preparación y desarrollo de los debates de los candidatos a la presidencia en 2018.

¿Buscó el instituto demócrata entonces obstaculizar la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia y favorecer a Ricardo Anaya? En todo caso, el fuerte vínculo del INE con los tres organismos citados mina su independencia y credibilidad.

Primitivo Rodríguez Oceguera

Llaman al diálogo, a más de una semana de la toma de la BENM

A la comunidad de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM). A las autoridades de la SEP: Desde el 12 de septiembre, trabajadores administrativos y de apoyo a la educación, sin argumentos claros tomaron las instalaciones de la BENM. A la fecha la tienen cerrada y se niegan a dialogar con la dirección.

La escuela fue cerrada a la usanza de los tiempos en los que prevalecían la intolerancia y la indiferencia por la consideración del otro, esto es, ignorando los tiempos de cambio que distinguen a nuestro país y sus instituciones en estos últimos cuatro años. Por eso, insistimos en el diálogo como estrategia sustancial para distender el conflicto, en busca de retomar la vida académica.