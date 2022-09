Estos referendos y las enmiendas sugieren que se está preparando el terreno para sustituir la operación militar especial –no más que un eufemismo– con una declaración de guerra en toda regla, en caso de que Ucrania siga intentando recuperar los territorios que el Kremlin tiene la intención de declarar como parte de Rusia, lo cual permitiría gradualmente llamar a filas a rusos ya como obligación y no de forma voluntaria, a cambio de un contrato y un salario, como hasta ahora.

Sin embargo, se ordenó desde Moscú que la votación comience esta semana y dure cinco días, del viernes 23 al martes 27 de septiembre, y parece ya no importar si son o no reconocidos por otros los resultados que serán dados a conocer cinco días después del cierre de las casillas.

Otra razón que esgrimieron para posponer las consultas populares es que, al no controlar la totalidad de los territorios que se quiere anexionar, parecería que Ucrania está ocupando parte del territorio ruso, afrenta que desde el punto de vista de la imagen no se puede permitir una potencia nuclear.

Rusia necesita reclutar refuerzos para contrarrestar la actual superioridad numérica de las tropas de Ucrania, que sí llevó a cabo una amplia movilización después de tener meses de ventaja en armamento que se fue diluyendo con las armas que Estados Unidos y sus aliados proporcionan a Ucrania.

Muchos se preguntan qué pudo hacer cambiar de opinión a Putin tan rápido, y la respuesta tal vez se encuentre en un reciente error verbal del presidente de Ucrania, Volodymir Zelensky, que eufórico por la contraofensiva que permitió recuperar 8 mil 500 kilómetros cuadrados de territorio en Járkov y Jersón, prometió que pronto vamos a liberar Yalta y toda Crimea , con lo cual cruzó una línea roja, la exigencia de devolver la estratégica península, algo que nunca va a ceder el actual titular del Kremlin.

A partir de la imprudencia de Zelensky, los miembros más belicistas del entorno presidencial ruso, la mayoría con asiento en el Consejo de Seguridad (CS) y en los servicios secretos, comenzaron a advertir en las redes sociales a través de sus voceros (por ejemplo, Dimitri Medvediev, vicesecretario del CS) que atacar Crimea permite a Rusia usar todos los recursos a su alcance, en alusión a su arsenal nuclear.

La doctrina nuclear rusa, en efecto, autoriza emplear ese tipo de armamento para repeler una guerra contra su territorio y no es difícil suponer que ese es el sentido de los apresurados referendos de adhesión.

Para decirlo con las palabras de la politóloga Yekaterina Shulman, con la incorporación del Donbás (Donietsk y Lugansk), Jersón y Zaporiyia a la Federación Rusa se busca invertir los términos y convertir a Rusia de país agresor en país agredido y, en la primera fase, se obtiene la justificación para efectuar la movilización.

El Kremlin adquiere con la eventual anexión de más o menos 20 por ciento del territorio ucranio una palanca adicional –las armas nucleares– para presionar al gobierno de Zelensky a negociar bajo sus condiciones.

En una primera reacción de Kiev, su canciller, Dmitro Kuleba, apuntó: ni esos falsos referendos ni la híbrida movilización cambiarán nada. Rusia seguirá siendo, como era, un Estado agresor que ocupó ilegalmente parte del territorio ucranio. Ucrania tiene todo el derecho de liberar sus territorios y continuará haciéndolo, diga lo que diga Rusia .

Esta noche se esperaba que el presidente Vladimir Putin dirigiera un mensaje a la nación, que todo indica será este miércoles, en el cual los observadores creen que dará las claves para entender hasta qué punto la amenaza de usar el arsenal nuclear –en caso de que el ejército ucranio acepte el desafío de combatir ya no en su patria sino en un territorio que Rusia considera como suyo– es un ultimátum.

Tampoco se excluye que el titular del Kremlin tenga dudas y prefiera no ser tan categórico para sólo mantener esa posibilidad devastadora como as en la manga por si no logra hacer retroceder a las tropas ucranias en las siguientes semanas.