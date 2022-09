Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 21 de septiembre de 2022, p. 29

Guadalajara, Jal., Estudiantes, académicos y personal administrativo de la Universidad de Guadalajara (UdeG) exigieron al gobernador Enrique Alfaro Ramírez que tome cartas en la investigación del paradero de Miguel Alejandro Soto Martín, estudiante del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la UdeG, privado de la libertad el pasado 15 de septiembre.

Alrededor de 500 personas se congregaron la mañana de ayer frente a Casa Jalisco, residencia oficial del emecista Alfaro Ramírez, quien se encuentra de viaje por Europa, para exigir la localización del joven de 22 años, plagiado en su domicilio, en San Pedro Tlaquepaque.

¡Miguel es estudiante, Miguel no es delincuente! , ¡vivo se lo llevaron, vivo lo queremos! y ¡justicia! , gritó el grupo que se trasladó de la rectoría de la UdeG hacia Casa Jalisco. Ahí, Magda Martín, madre de Miguel Alejandro, solicitó ayuda a las autoridades para localizar a su hijo con vida.

Quiero decirles a las personas que se lo llevaron que se toquen el corazón y me regresen a mi hijo vivo. Es un buen hijo, buen estudiante, buen hermano. Yo no quiero nada en contra de las personas que se lo llevaron; sólo quiero que me lo regresen vivo , clamó.