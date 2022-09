El golpe pensionario a los trabajadores no sólo ha sido por el lado de los rendimientos, sino también por el de retiros por desempleo, pues según cifras de la Consar, entre enero y agosto pasados se vieron en la necesidad de disponer de 14 mil 824 millones de pesos de sus respectivas cuentas por ese motivo.

Una minusvalía es una disminución en el valor de un activo, en este caso los ahorros de los trabajadores; cuando el valor sube, es una plusvalía. Ambas situaciones se convierten en pérdidas o ganancias cuando se vende el instrumento de la inversión o se retira el activo, lo que no sucederá hasta que las personas lleguen al momento de la jubilación.

Dicha cantidad es la más elevada para un periodo desde que hay registro, superando por 3.2 por ciento el antiguo récord de 14 mil 362 millones de pesos de igual periodo de 2021.

El retiro parcial por desempleo es un derecho de los trabajadores que tienen cuenta en una de las 10 Afore que operan en el sistema de ahorro para el retiro de México, el cual pueden ejercer sólo una vez cada cinco años y disponer hasta de 11.5 por ciento del monto total que tienen ahorrado.

Para poder acceder a los recursos pensionarios de su Afore, el cuentahabiente debe demostrar que lleva al menos 46 días naturales sin empleo formal.

Volatilidad

Janneth Quiroz Zamora, subdirectora de análisis de Monex, destacó que durante este año el Sistema de Ahorro para el Retiro se ha visto afectado por la elevada volatilidad de los mercados, provocada por una postura más agresiva de los bancos centrales para contener la inflación, sobre todo de la Reserva Federal de Estados Unidos, que ha aumentado dos veces su tasa de referencia en tres cuartos de punto porcentual.

Destacó que aunque a simple vista una mayor tasa beneficie al ahorro para el retiro de los trabajadores, esto no es del todo cierto, pues para eso los recursos deberían quedarse hasta el final de los plazos, que comprenden algunos tan largos como de 30 años, lo cual no sucede, porque las Afore liquidan recursos para pagar a las personas que se van jubilando. No obstante, dijo la analista, las inversiones están hechas de tal forma que con el tiempo se puedan recuperar, en beneficio de los más jóvenes.