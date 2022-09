Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Miércoles 21 de septiembre de 2022, p. a11

El brasileño Dani Alves aseguró que mientras milite en el futbol mexicano sólo jugará en Pumas y no en otro equipo, con lo que acalló los rumores sobre su posible llegada al América ante la mala racha de resultados de los universitarios en el torneo Apertura 2022.

Lo dejaré claro ahora: en México sólo estaré en Pumas. Voy a decir lo mismo que en Brasil: sólo juego en Sao Paulo, que es mi equipo. Es el compromiso que asumí, no lo voy a cambiar. Te garantizo que si me voy, no es a otro club de aquí , señaló ayer en conferencia de prensa realizada en las instalaciones de La Cantera.

Asimismo, descartó que el motivo para integrarse al conjunto de la UNAM haya sido conseguir un lugar en la selección brasileña de cara al Mundial de Qatar 2022.

Vine a Pumas a hacer lo mejor que puedo, a trabajar e intentar salvar las expectativas. Mi historia dentro de la selección es lo que me va a llevar a la Copa si ellos quieren, no el hecho de estar en este club o en cualquier otro , mencionó.

Por otro lado, restó importancia a las críticas que ha recibido sobre su desempeño en el cuadro felino, el cual se ubica actualmente en el lugar 16 de la clasificación general, con sólo 14 unidades, producto de dos triunfos, ocho empates y cinco derrotas.

“Dicen que es parte del show, no puede importarme lo que piensa la gente de mí o lo que creen que soy capaz de hacer, o si ha llegado mi final, todo eso no puede formar parte de mi vida.