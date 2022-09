No he hablado con ninguno sobre su presencia garantizada. Faltan 60 días, pero tengo más certezas que dudas , sostiene el argentino. Trataremos de elegir a los 26 jugadores que se acerquen más a nuestra idea de juego. Injusto voy a ser. Uno muchas veces piensa si no hay en cada decisión un poco de mala persona, ¿no? Jonathan dos Santos jugó la final de la Copa Oro, aunque su papá había fallecido. Una persona que tuvo un gesto como ese debería estar en la lista, pero se juega un Mundial .

Raúl no tiene ninguna posibilidad de jugar. Funes Mori, Jorge Sánchez y Romo trabajan de la misma manera. A Héctor Herrera lo tenemos que evaluar porque tiene un problema en la rodilla. Luis Romo podría estar apto, pero no lo vamos a utilizar porque Monterrey está por entrar a la liguilla. Hay más chances que de aquí salga la lista definitiva, pero no quiero quitarle posibilidades a ninguno de los demás. Necesitábamos de todos por ser la última convocatoria .

Lo poco que adelanta Martino sobre el futuro es que sólo tres de los cuatro delanteros convocados irán a la Copa. Eso incluye, además de Jiménez y el Mellizo, a Henry Martín y Santiago Giménez.

Hoy tenemos a dos delanteros aptos para jugar y dos lesionados. El 9 de la selección es Raúl, pero hoy está con una lesión. Lo único seguro es que los cuatro no van a ir. La polémica va a estar en el que quede afuera, pero prefiero la abundancia y no la escasez. A veces termina siendo contradictorio, pero pensamos en jugadores a futuro para la selección , explica y, de paso, ratifica que Javier Hernández no tiene posibilidades de meterse de sorpresa al Mundial.