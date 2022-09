La guerra está viva. Biden ha dicho varias veces que será de larga duración. Él se encargará de que así sea. Pareciera que nunca ha estado tan lejos la paz y aun una tregua. Y, mientras Zelenzky avisa que ya ha empezado a ganar la guerra , y Putin se burla – pues que se atreva, veremos en qué para –, Europa vive la peor paz que haya tenido nunca: se sabe un penoso continente pusiláname frente al Jefe de jefes que habita la Casa Blanca. Europa no está en el campo de la paz o de la tregua. Y los países de la periferia del centro dominante podrían sumarse al llamdo de AMLO, pero su voz por ahora apenas pesa en el ámbito internacional.

Pese a todo, si la vesania nuclear no revienta, la guerra tendrá un fin, forzosamente. Por eso no es vano el urgente llamado del Presidente. El Sur global (me refiero al concepto que vincula a los países que tienen una historia interconectada de colonialismo y neocolonialismo) en general ha rechazado la invasión de Rusia a Ucrania, pero no se ha sumado discursivamente a la guerra de Biden de la democracia contra las autocracias , menos aún a la guerra de las sanciones. En algún momento el Sur global será un espacio donde la demanda por la paz debe prender.

Pero hay más y, quizá, más pronto. El gobierno europeo, sirviendo a Biden, camina en la orilla del desfiladero. Durante el otoño y el invierno próximos, la siempre pletórica Unión Europea conocerá los estragos del frío, por la falta del gas y el petróleo rusos. Los movimientos de masas parecen estar en el hervidero. De modo que las demandas por la paz y la regularización de la disposición de combustibles a la que están habituados, harán lo suyo. Sería una grieta difícil de medir en el centro imperialista, especialmente si la protesta europea contagia a los propios estadunidenses.