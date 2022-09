C

arlos es un nombre que la mayoría de los monarcas ingleses ha evitado desde el siglo XVII. Empecemos por donde se debe: siglo y medio antes de la revolución francesa, los ingleses tuvieron una guerra civil y crearon una revolución burguesa fundada por mercaderes. Ejecutaron al rey (Carlos I) el 30 de enero de 1649, abolieron la Cámara de los Lores y declararon un estado republicano. La Commonwealth, que regía sobre Inglaterra, Escocia, Irlanda y Gales, pudo no haber durado mucho, pero dejó una huella imborrable. La restauración de 1660 fue un arreglo: el Estado absolutista no podía ser resucitado; el derecho divino de los reyes no iba reinstaurarse jamás, pero la monarquía reconstituida probó ser notablemente resiliente. Desde su lugar en Princeton, Arno Mayer explicó este desarrollo en su clásico de 1981, La persistencia del viejo régimen:

“La monarquía [posterior a 1660] y la élite en que resultó domesticaron la industrialización de Inglaterra sin sucumbir a ella. Esta Inglaterra nunca se volvió un ‘orden burgués’ bajo el mandato de una ‘burguesía conquistadora’… No hubo un movimiento cuyo objetivo fuera derrocar a la corona, a la corte real, a la Cámara de los Lores; y destruir las desigualdades del público al servicio de la nobleza. A pesar del declive de la agricultura y de la seguridad insular que viciaron la necesidad de una fuerte casta militar, las clases reagrupadas lograron perpetuar el poder político y la cultura arcaicos.”

Dicho orden arcaico se modificó a través de los siglos. Una reforma mayor fue neutralizar a la Cámara de los Lores cuando ésta rechazó el proyecto del presupuesto del pueblo de David Lloyd George en 1911, lo que provocó una crisis constitucional que se resolvió en favor de la Cámara de los Comunes al estipularse que la segunda cámara podía retrasar, pero en ningún caso vetar, la ley que había sido aprobada por los comunes. No pasó nada más.

En 1991, los parlamentarios de izquierda Tony Benn y Jeremy Corbyn diseñaron y presentaron la Ley de la Commonwealth británica , que buscaba una radical democratización del país con una serie de demandas que, de haberse implementado, habría completado la revolución burguesa que comenzó en el siglo XVII. Se preveía la abolición de la monarquía y el final de su estatuto constitucional, así como la disolución de la Iglesia de Inglaterra. El jefe de Estado sería el presidente, electo en una reunión en la que participaran ambas cámaras del Parlamento de la Commonwealth. La Cámara de los Lores sería remplazada por un Consejo de Estado, y ambas cámaras estarían formadas por igual número de hombres y mujeres.

Inglaterra, Escocia y Gales tendrían sus propios parlamentos nacionales con responsabilidad sobre materias que serían consensuadas. Habría elecciones para jueces y magistrados en los distintos condados, y la jurisdicción británica sobre Irlanda del Norte llegaría a su fin.

¡Sigan soñando! , podrán decir algunos, especialmente ahora que el país está tan enfrascado en su papel de duelo público. Los tres partidos británicos, la totalidad de los periódicos y los canales de televisión son monárquicos redomados. Entonces ¿hacia dónde va Gran Bretaña?

Carlos I no heredó el cerebro de su padre; pero su arrogancia y estupidez eran del todo suyas, lo que lo llevó a ser enjuiciado y ejecutado. Los líderes de la revolución estaban divididos en este tema. Incluso la señora Cromwell se opuso porque alguna vez tomó el té con la reina. Fue Oliver Cromwell quien finalmente le puso el pie en el cuello a la monarquía. Carlos I rompía sus promesas, y la última vez que lo hizo fue la gota que derramó el vaso.

Es improbable que Carlos III siga este camino. A lo mucho, su estatus se verá reducido al de un monarca accesible que anda en bicicleta como sus equivalentes escandinavos. En el pasado, los nacionalistas galeses más radicales amenazaron con arrojar bombas durante su investidura como príncipe de Gales, y anunciaron que tenían francotiradores listos para el caos. Charles Windsor se presentó como un tipo bromista que no tomaba en serio estas amenazas y dijo a un entrevistador de la BBC: Mientras no me caigan demasiados huevos y jitomates, estaré bien. No culpo a la gente por manifestarse así. Nunca me han visto. No saben cómo soy. Rara vez he estado en Gales y no puedo esperar que gente esté entusiasmada por el hecho de que un dizque príncipe inglés esté entre ellos .

Nada mal. Pero a principios de ­este siglo, cuando su auto fue rodeado de manera inesperada en las afueras de la Plaza Trafalgar, a unos pasos de Banqueting House en Whitehall, donde su tocayo fue ejecutado, estudiantes se manifestaban contra el nuevo gobierno conservador y gritaban consignas como escoria tory , parásitos y decapítenlos . Una fotografía los captó a él y a su esposa Camila perplejos y aterrados dentro del vehículo. ¿Le habrá pasado por la cabeza el recuerdo de su antepasado?

El 9 de septiembre de 2022, Carlos III se convirtió en monarca tras el largo reinado de su madre. Esperó pacientemente, durante algún tiempo, pues tenía la esperanza de que la envejecida reina siguiera el ejemplo de Juliana de Holanda y se retirara, pero esto no sucedió.

El reinado de Carlos no puede ser muy largo, pero el estado actual de Bretaña y la monarquía invita a hacer algunas preguntas. La más importante es si la monarquía puede sobrevivir en caso de que Reino Unido se divida y Escocia decida dejar Gran Bretaña para unirse a la Unión Europea.

Por primera vez las encuestas en Escocia revelan que 49 por ciento de su población se quiere independizar. Otros pocos años más de gobierno conservador y esta cifra será de 50 por ciento. Un voto mayoritario en favor de la separación en un referendo obligará a repensar a Inglaterra, y tal vez, hará que sus gobernantes y políticos se inclinen hacia una constitución por escrito.