El actual gobierno de México cuenta por primera vez con la posibilidad de abrirse camino para que la ciudadanía pueda respaldar o no las acciones del Presidente, lo que es un paradigma en el derecho mexicano y la cultura de la participación en nuestro país. De manera reciente, fuimos partícipes de la primera revocación de mandato del Presidente de la República, lo que no estuvo exento de polémica, aludiendo, entre otros argumentos, al costo económico que implica organizar este tipo de ejercicios. Al respecto, me parece que lo más importante es no perder de vista el objetivo de este tipo de mecanismos de democracia directa. Vincular las decisiones públicas con las demandas sociales es dar legitimidad a la toma de decisiones de las instituciones y sus miembros. Finalmente, estas mismas instituciones están llamadas a hacer uso de las nuevas tecnologías (las cuales son parte de la vida diaria de una mayoría de la población) para economizar costos en beneficio de las personas y la progresividad de sus derechos. No hay vuelta atrás.