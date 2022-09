Criticó a los sectarios y a quienes están en favor de una de las partes. Lo que hicieron fue distorsionar el sentido de la propuesta, que es buscar la paz y me pusieron de lado de Rusia .

Una cosa es la visión y los intereses de los de arriba, de las cúpulas, y otra es el sentimiento y el sufrimiento de la inmensa mayoría de los pueblos, de las naciones. Entonces, de manera muy vulgar se descalifica, una vulgaridad mental que se padece cuando no hay convicciones, cuando no hay ideales, y cuando se actúa en función de intereses políticos o económicos, todo eso se tiene que padecer en tiempos de transformación, pero pues es parte, ¿no?, son gajes del oficio , expresó.

Criticó la invasión de Rusia a Ucrania, pero lamentó a la vez que las potencias del mundo no hayan hecho lo necesario para evitar la confrontación.

Defendió el planteamiento que su gobierno presentará en el seno de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y confió en que tenga respaldo internacional. No es en vano luchar por la paz y por la justicia .

Incluso acusó que esas voces defienden, hasta de manera oficiosa, al gobierno de Estados Unidos, entonces inventan o les dan mal la información de las agencias y reproducen cosas que no son ciertas. Porque no crean ustedes que los que se ocupan del espionaje son infalibles, muchas veces no es inteligencia, es espionaje, y malo, entonces inventan .

El jefe del Ejecutivo federal consideró que logrará respaldo internacional para su propuesta, pues conviene a todos . Desde hace varias semanas ha planteado que ese comité esté integrado por el primer ministro de India, Narendra Modi, por el papa Francisco y por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

México, subrayó, no puede estar en favor de las intervenciones extranjeras a alguna nación, pues en su historia independiente ha sido víctima de varios intentos, pero al mismo tiempo, ¿por qué no hicieron el trabajo político los jefes de las grandes potencias, el secretario general de la ONU, para evitar la guerra, para evitar la confrontación, para buscar una solución negociada del conflicto?