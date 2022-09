Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Martes 20 de septiembre de 2022, p. 5

Comisiones del Senado aprobaron anoche la minuta que prorroga la permanencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028, con 18 votos a favor de Morena y sus aliados, 10 en contra del bloque de contención (PRI, PAN, MC y PRD) y la abstención de la priísta Sylvana Beltrones.

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda remitieron el dictamen a la mesa directiva del Senado, para que en la sesión de hoy tenga su primera lectura y se discuta y se vote en el pleno el miércoles.

La discusión se llevó dos horas y media, con la intervención de 21 oradores, 11 de Morena, uno del PT, y nueve de la oposición: PAN, PRI, MC y PRD. Los morenistas y sus aliados recalcaron que aprobarán esta reforma constitucional con los argumentos de que garantizará la pacificación del país, no militariza la seguridad pública y respeta los derechos humanos. Reclamaron que es necesario que el Ejército y la Marina continúen en las labores de seguridad.

El PRI y el PRD plantearon posponer la discusión, calificaron de precipitado el proceso y sostuvieron que la fórmula aprobada traerá problemas a las propias fuerzas armadas.

El bloque de contención insistió en que es una reforma que viola la Constitución al ejecutarse a toda prisa y sin un diagnóstico claro. Legisladores de ese frente opositor estimaron que con el proyecto se reconoce el fracaso de la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Posiciones encontradas