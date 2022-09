Víctor Ballinas, Enrique Méndez y Eduardo Murillo

Periódico La Jornada

Martes 20 de septiembre de 2022, p. 4

Recién habían ingresado a las instalaciones del Senado los trabajadores y algunos legisladores que se encontraban en el edificio, pues había concluido el simulacro, cuando minutos después empezó a sonar de nuevo la alerta sísmica. Esta vez no era un ejercicio de protección civil: iba a temblar en segundos.

Incrédulos, los empleados con cara de susto olvidaron las risas y el chacoteo de minutos antes en el ensayo de desalojo con motivo de los sismos de 1985 y 2017.

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, tenía poco de haber llegado al Senado. Estaba en la oficina del presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, pues ambos iban a participar en una reunión de trabajo con legisladores. Al igual que los trabajadores, los dos tuvieron que desalojar de inmediato las instalaciones.

Ya afuera de la sede legislativa, enla esquina de la calle París y Paseo de laReforma, el embajador miraba y le decía a Monreal: Cómo se mueve. En mi estado no he sentido temblores, es una zona en la que no tiembla .

Cuando se permitió el ingreso, el diplomático, Monreal y otros legisladores que los acompañaban regresaron al Senado para celebrar la reunión prevista.

Asimismo, el terremoto ocasionó que se suspendieran las labores en la Cámara de Diputados y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se realizaran las revisiones estructurales de ambos recintos.