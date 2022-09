De regreso a sus oficinas, López Obrador se comunicó de inmediato con los gobernadores de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y de Colima, Indira Vizcaíno Silva; con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y con el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, quienes le dieron sus respectivos informes. El almirante le confirmó la muerte de una persona en Manzanillo, por la caída de una barda.

Tras la revisión por parte de Protección Civil, poco a poco los trabajadores de Palacio Nacional se reincorporaron –no sin cierto temor– a sus actividades cotidianas. Todos padecieron complicaciones para comunicarse con sus seres queridos, por la caída de los sistemas de comunicación móvil.

Me preocupa mi hija, no puedo hablar con ella. Está en la prepa y suele ponerse muy ansiosa , declaró una empleada de la Secretaría de Hacienda. Al teléfono, un joven le decía a su novia: No vuelvo a desconfiar de tus instintos . Minutos después explicó que poco antes del simulacro –que tuvo lugar a las 12:19 horas– su compañera le expresó que se sentía muy nerviosa. La desestimé y le dije que no pasaba nada, que sería el habitual simulacro. ¡Y mira!

Horas antes, en la mañanera, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que de 1985 a 2021 la ocurrencia de varios sismos ha dejado un saldo de 365 mil millones de pesos por daños, 16 millones 863 mil 855 personas afectadas y 6 mil 551 muertes.