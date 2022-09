Ha de decirse, por lo demás, que Daily Mail tiene una fama de sensacionalismo, entre otras cosas por alimentar sus espacios con el auge de información y comentarios informales en redes sociales, a tal grado que por ello y otras prácticas, en 2017 “los editores de Wikipedia en inglés han decidido por votación marcar al Daily Mail como fuente ‘poco fiable’ y sustituir o borrar todas las referencias y enlaces a este medio inglés, según informa The Guardian” (nota en El Mundo: https://bit.ly/3doXqTW).

En tanto, durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México, el embajador de Estados Unidos en México llamó presidenta a Claudia Sheinbaum, en presencia de ella. Luego, Ken Salazar ofreció una revuelta explicación de presuntas confusiones en cuanto a la denominación aplicable al cargo ejecutivo en la capital. ¿Adelantaba el diplomático que Sheinbaum será presidenta de la República?: No, no, no. Yo no me meto en eso, yo no me meto en eso. A veces a las alcaldesas les dicen presidentas ¿no? municipales. Sí, es porque el estado de México, no el estado, la Ciudad de México, tiene lugar único ¿no? que es gobernadora, pero también alcalde, ¿no? No, no, es jefa, yo nomás le digo jefa. En la política de México no me voy a meter yo (https://bit.ly/3dofopR).

Y, mientras en el Senado se alistaban para el miércoles de la aprobación o rechazo de la prórroga militar a la Guardia Nacional hasta 2028, con los priístas convertidos en la pieza decisoria, de freno, intercambio o avance, ¡hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx