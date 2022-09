E

s insólito que el planeta decida estremecer los 19 de septiembre a la capital de un país, México, y deje una estela de muerte, dolor y pérdidas que no se borra –ni se borrará– por muchos años que pasen. Ademas, el miedo a que sigan ocurriendo. También es insólito que la impunidad cubra invariablemente a los responsables, no de los temblores, pero sí de las construcciones defectuosas y a políticos rapaces que manejan los fondos de rescate. Como testigos del penúltimo 19S de 2017 hay edificios, escuelas, hospitales y otros inmuebles que quedaron dañados y que cinco años después no han terminado de reconstruirse. Las autoridades de la Ciudad de México han reportado que se abrieron 143 carpetas de investigación, de las cuales sólo 50 fueron concluidas y hubo 15 sanciones administrativas en contra de ex funcionarios públicos y empresas. Los que manejaron el fondo, tranquilos: no han podido extraditar de Chile al ex diputado local perredista Mauricio Toledo y el panista Jorge Romero está cómodamente protegido por una diputación federal del PAN. Otro implicado, Leonel Luna, falleció en un accidente de tránsito. Pero la impunidad alcanza su máximo nivel con el ex jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera. Intocado e intocable, el que alguna vez se autopromovió como aspirante a la Presidencia de la República disfruta de una vida sin sobresaltos desde una curul que le regaló el PRD –antes pasó por el PAN– en el Senado.

Especulación con el gas

El TTF (Title Transfer Facility), el índice más usado en Europa para fijar los precios del gas, está fuera de control. De los ocho billones de dólares que maneja, sólo un billón responde a consumos reales, los otros siete constituyen negocios de especuladores, revela la prensa financiera. Se podría decir que nueve de cada 10 dólares que se intercambian en ese mercado en forma de contratos son puramente especulación financiera. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, quiere remplazar el índice TTF. Sin embargo, el problema es múltiple. La estrategia del presidente Putin de utilizar el gas como arma económica abriendo y cerrando los suministros a Europa ha creado una enorme tensión en los precios. A ver si no se tardan mucho en descubrir que detrás del precio del petróleo están compañías –y sus accionistas– que acumulan ganancias espectaculares a costa de los consumidores.