▲ Jorge Sánchez no jugará en esta fecha FIFA debido a un esguince en la rodilla, que sufrió en el partido del Ajax ante el Liverpool en la Champions League. El lateral se reportó con el Tricolor sólo para continuar su recuperación. Foto miseleccionmx

Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Martes 20 de septiembre de 2022, p. a10

Las lesiones persiguen a la selección mexicana. No distinguen torneos ni lugares de origen. A 61 días para el inicio de la Copa del Mundo, el primer contingente de jugadores convocados por el técnico Gerardo Martino, que arribó ayer a Los Ángeles para los partidos amistosos contra Perú y Colombia, del 24 y 27 de septiembre, confirma esa teoría. No hay tiempo para entrenar, es sólo jugar y recuperarse , asumen con preocupación desde el staff del equipo.

Según el primer reporte médico, al menos seis elementos se encuentran en la enfermería. Los casos ya conocidos son los de Raúl Jiménez (problemas en la ingle) y Jorge Sánchez (esguince de rodilla), quienes, pese a no ser elegibles, recibieron la autorización de sus clubes para seguir recuperándose con el resto de seleccionados. La misma situación enfrenta Héctor Herrera, marginado del Houston Dynamo de la MLS por una lesión que no le ha permitido participar en sus pasados seis compromisos.

En los casos de Luis Romo y Rogelio Funes Mori, la directiva de Monterrey informó a la dirección de selecciones nacionales, encabezada por Jaime Ordiales, que ambos presentan dolencias y tienen que ser evaluados. Ante dicho escenario, tienen pocas posibilidades de sumar minutos en esta fecha FIFA, la última antes del Mundial.