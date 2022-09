Periódico La Jornada

Martes 20 de septiembre de 2022, p. 31

A la misma fecha y hora, hace 5 años nació mi niña

Ana María Chávez: Iba a comprar un regalo a mi nieta en el Aurrerá de Bolívar y Chimalpopoca, porque hoy es su cumpleaños, cuando empezó a temblar muy feo y corrí para ir por mi nieto que estaba en una escuela en la calle Regina. El director no permitía su salida porque decía que todo estaba bien, pero siempre hay réplicas y más riesgos. Lo peor es que en esta fecha y a la misma hora del temblor nació mi niña hace cinco años, pero gracias a Dios todos estamos bien.

Ante todo, guardar la calma

Omar Carrillo: El sismo me tocó en la estación Balderas del Metro y la verdad no lo sentí mucho. Iba llegando al andén y nada más vi como los oficiales empezaron a gritar que guardáramos la calma y nos alejáramos de las vías, que nos pegáramos a la pared. La verdad no me asusté. No lo sentí mucho. Yo creo que ante todo debemos guardar la calma y no decir: Ay, es el simulacro y te apuesto a que después va a temblar.

Sentí pánico tras lo vivido en septiembre de 2017

David Gómez Vela: El sismo me tocó aquí en mi negocio, ubicado en Pino Suárez, en el Centro. Primero empezó a moverse el piso y después sonó la alarma. Sentí pánico, pues después de lo vivido en septiembre de 2017 sientes miedo, sobre todo por tu familia. Mi hija estaba en la escuela y confiaba en que no fuera a pasar a mayores, pero mi preocupación fue subiendo porque tardó en acabar el movimiento, pero después de comunicarme con mi familia, me tranquilicé.