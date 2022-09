En cerebros de personas fallecidas, se han encontrado acumulaciones de las proteínas, pero la enfermedad no se manifestó, lo cual indica que existe un factor adicional que dispara los síntomas y aún no se identifica, comentó Regina Altena, presidenta del Centro Mexicano Alzheimer. De ahí que la ayuda para los afectados está centrada en la prevención y detección temprana.

El problema es que las personas y familiares suelen menospreciar los síntomas. Los olvidos no son normales ni propios de la vejez. De pronto podemos dirigirnos a algún lugar de la casa y no saber para qué, pero enseguida se recuerda. Eso es aceptable, también es cierto que la capacidad y velocidad de aprendizaje disminuye en los adultos mayores, pero cuando no saben dónde dejaron sus pertenencias u olvidan lo que desayunaron ya no es normal , advirtió Valdés.

Subrayó sobre la importancia de identificar las señales tempranas de la demencia para tomar medidas, incluso algunos medicamentos que retrasan el progreso de la enfermedad.

Terapia sin fármacos

En el Centro Mexicano Alzheimer, las familias tienen a su disposición una terapia multimodal, sin fármacos, que estimula la actividad motora, cognitiva, social y de la vida diaria, con el fin de preservar las funciones mentales en individuos con enfermedad leve a moderada.

Antes de la pandemia de covid-19, el Centro funcionaba como estancia de día, donde los pacientes con sus cuidadores podían acudir a tomar las terapias. Ahí llegó María de la Luz con su esposo Anselmo, a quien ha cuidado durante la última década aunque la enfermedad empezó varios años antes, pero no sabíamos qué era .