Eduardo Murillo

Periódico La Jornada

Lunes 19 de septiembre de 2022, p. 15

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, explicó en su cuenta oficial de TikTok que no es ilegal lanzar muñecos del Doctor Simi a los cantantes en conciertos. En el mensaje, grabado en su despacho del máximo tribunal, señala que sólo hay que respetar los reglamentos y evitar herir a alguien.