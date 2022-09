Roberto Garduño, Fabiola Martínez y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Lunes 19 de septiembre de 2022, p. 7

Pasada la medianoche del sábado, el partido Morena renovó las carteras de su Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y confirmó la modificación a sus estatutos para ampliar el periodo de Mario Delgado y Citlalli Hernández –como presidente y secretaria general, respectivamente– hasta octubre de 2024, con el propósito de permitirles organizar el reparto de candidaturas y posiciones con miras a la elección federal.

En su tercer Congreso Nacional ordinario –que se extendió más de 12 horas a lo largo de sábado–, los morenistas eligieron la friolera de 200 consejeros (100 mujeres y 100 hombres), aquellos que consiguieron mayor número de votos entre ellos mismos, más otros 100 que ya estaban dentro, en automático, de ese órgano de gobierno por ser notables, como los gobernadores, invitados especiales, integrantes de la cúpula y los más comprometidos con la causa del partido guinda.

La madrugada del domingo concluyó lo que dieron por llamar la institucionalización de ese partido, con la elección de los integrantes del CEN, con excepción de Mario Delgado y Citlalli Hernández, quienes permanecerán en ese cargo poco más de cinco años para ocuparse del proceso electoral junto con el Consejo Nacional, y la comisión especial de gobernadores que elabore el plan de gobierno 2024-2030.

Los principios

Así, con sus principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo , las nuevas secretarias y secretarios de la cúpula morenista juraron respetar estatutos y normas internas.

Los nuevos integrantes son: por organización, José Alejandro Peña; comunicación, Andrea Chávez; finanzas, Francisco Javier Cabiedes; mujeres, Adriana Grajales; jóvenes, Alejandro Porras; diversidad, Almendra Ernestina Negrete; pueblos originarios, Bxido Xishe Jara; movimientos sociales, Carlos Alonso Castillo; mexicanos en el exterior, Nalleli Julieta Pedraza, y arte y cultura, Tomás Pliego Calvo.