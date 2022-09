M

orena tuvo el fin de semana su tercer Congreso Nacional, se mantuvo unido, refrendó que es un partido de izquierda, reafirmó su lealtad a su fundador Andrés Manuel López Obrador y confió a Mario Delgado el proceso de selección de su candidato a la Presidencia de la República el año 2024. Citlalli Hernández fue confirmada en la secretaría general. Antes de la reunión, Delgado había estado en Palacio Nacional con Andrés Manuel. Le dio su aval porque ha ganado prácticamente todas las elecciones, y es la persona indicada para barrer con la oposición, ya sea que se conserve la frágil alianza Va por México o partidos separados. El 2024 podría significar la muerte del PRD y el PRI.

Aplausómetro

Ya no serían necesarias las encuestas para elegir candidato presidencial si el método fuera el aplauso. Claudia Sheinbaum recibió de pie uno fuerte e interminable de los congresistas, tanto es así que Mario Delgado, que estaba sentado entre ella y Adán Augusto López Hernández, lo invitó a ponerse también de pie y compartir las palmas. Les alzó el brazo a ambos. Ya no serían necesarias las encuestas, si no fuera por un detalle: no asistió Marcelo Ebrard, quien recibió la encomienda del Presidente de la República de representarlo en los funerales de la reina Isabel II. ¿Qué hubiera indicado el aplausómetro si asiste? Allá andará codeándose con el presidente Biden, el primer ministro Justin Trudeau, con quien tenemos asuntos pendientes en materia económica y de energía. ¿Y Monreal? ¿Monreal who?

Peñoles

La política de no perdonar ni cancelar impuestos –convertida en legislación– ha permitido al SAT recibir pagos millonarios de empresas importantes, como la operadora de CocaCola, Oxxo y gasolineras Fomento Económico Mexicano (Femsa), de América Móvil, del principal banco del país BBVA, la cadena de autoservicio IBM, y la mayor operadora de supermercados de México y el mundo, Walmart. Ahora es Industrias Peñoles, una de las mayores productoras de plata en el mundo, la que está en conversaciones con el equipo de la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, buscando un arreglo para poner al corriente a dos de sus subsidiarias, Desarrollos Mineros Fresne y Metalúrgica Met Mex Peñoles, de acuerdo con el último reporte trimestral de la compañía.