Lunes 19 de septiembre de 2022, p. 27

Kiev. Proyectiles rusos cayeron sobre ciudades y pueblos en muchos lugares de Ucrania durante la noche, informaron ayer las autoridades del país invadido, al tiempo que Moscú señaló que sus fuerzas repelieron una ofensiva de Kiev en la región de Jersón.

Los proyectiles golpearon durante la noche un hospital en la ciudad de Mykolaiv, importante puerto del mar Negro, indicó el gobernador regional Vitaliy Kim. Dos personas resultaron heridas en ataques en otros puntos de la región, añadió.

Tres personas resultaron heridas por los ataques nocturnos sobre la ciudad de Nikopol, situada al otro lado del río de la central nuclear de Zaporiyia, capturada por fuerzas rusas desde marzo pasado, indicó el gobernador regional, Valentyn Reznichenko.

En Járkov, donde tras una contraofensiva ucrania las fuerzas rusas se replegaron para concentrarse en Donietsk, tres personas fallecieron en ataques de cohete durante la última jornada violenta, incluida una niña de 11 años, de acuerdo con el gobernador regional Oleh Syniehubov.

Fiscales de Járkov acusaron a Rusia de torturar civiles en Kozacha Lopan, aldea liberada recientemente; la agencia Ap indicó que no fue posible verificar de inmediato las afirmaciones de los ucranios .

Las fuerzas separatistas que controlan buena parte de Donietsk afirmaron que un prisionero murió y cuatro resultaron heridos en un ataque ucranio contra una colonia de presos de guerra en Olenivka. Añadieron que cuatro civiles perecieron, entre ellos tres niños, a raíz de ataques de Ucrania.

Igor Konashenkov, vocero del ministerio ruso de Defensa, aseveró que en la dirección Nikolaey-Krivoi Rog, el enemigo con las fuerzas de la 60 brigada de infantería y de la 57 motorizada realizó infructuosos intentos de ofensiva en las zonas de Miroliúbovka, Málaya, Seideminuja y Belogorka, en Jersón . Subrayó que todos los ataques fueron repelidos con éxito .

La agencia rusa Sputnik señaló que el presidente ucranio, Volodymir Zelensky, publicó una fotografía donde aparece con un soldado luciendo un emblema nazi de la Waffen SS (fuerza de combate de élite) en su uniforme durante la visita que hizo hace unos días a Izuium, y posteriormente eliminó la imagen de sus redes sociales, aunque quedó en publicaciones compartidas y bases de fotos.