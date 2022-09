Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 19 de septiembre de 2022, p. 31

Chilpancingo, Gro., La Montaña alta de Guerrero vive una tragedia en materia educativa, no sólo por la falta de maestros y escuelas, sino debido al abandono y a la pobreza, que obligan a los indígenas a emigrar a los campos agrícolas, donde la mayoría de las niñas y niños no pueden estudiar porque tienen que trabajar para ayudar a sus padres, lo que provoca un alto abandono escolar , afirmó el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.

El secretario de Educación estatal, Marcial Rodríguez Saldaña, reconoció la falta de docentes e infraestructura. Dijo que esta semana se otorgarán nombramientos a unos 500 maestros egresados de las normales públicas de la entidad; hubo abandono durante varias décadas en materia educativa , reprochó.

Por su parte, Héctor Torres Solano, dirigente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg), expuso que las carencias en los planteles y el déficit de mentores se presenta en todas las regiones de la entidad, aunque las más perjudicadas son la Montaña alta y baja, así como la Sierra.

Golpea la carestía

En entrevista, Abel Barrera expuso que la falta de mentores en las escuelas afecta a comunidades de los municipios de Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Acatepec y Alcozauca, donde las instituciones educativas del nivel básico no dan cobertura .

No se asignan plazas bilingües a estas localidades; además, los maestros laboran por contrato, al paso de cinco meses ya no se les renuevan y quedan a la deriva , explicó el activista.

Mencionó que en las escuelas indígenas hay varios vicios, como siempre, por escasez de personal e infraestructura, además de falta de apoyo para material didáctico .

Señaló que el inicio del ciclo escolar 2022-2023, el pasado 29 de agosto, resultó muy caro para los indígenas por la compra de útiles y uniformes escolares, aunado al alto costo de la canasta básica.

Barrera Hernández refirió que las becas son un apoyo, pero no alcanzan para todo, pues son familias que tienen dos o tres niños en la escuela y resulta muy oneroso el regreso a clases, más de lo que era antes de la pandemia .

Subrayó que los alimentos han subido de precio, al igual que las medicinas, cuya demanda ha aumentado porque la gente sigue con las secuelas del covid-19 . Los padres de familia gastan más de mil pesos en útiles escolares, sobre todo para secundaria.

A esto se suma la falta de corresponsabilidad de las autoridades educativas para garantizar la compra de materiales y los libros gratuitos; no ha habido inversión en infraestructura, a pesar del programa La Escuela es Nuestra; paradójicamente, hay lugares donde no hay planteles , reprochó.

Recordó que en los municipios de Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Alcozauca y Tlapa siguen emigrando las familias y no ven en la escuela una opción para el mejoramiento en la vida de sus hijos, porque la educación es cara. No hay ingresos; por eso se van y como no pueden dejar a sus hijos solos, se los llevan .