Un año antes de la convocatoria formalizada con la exposición en el Polyforum, durante el desayuno con Carlos Payán en casa de Olga y Rufino Tamayo, ella reconvenía al maestro: cómo una Rufino… muchas, al referirse al número de obras que donaría el artista oaxaqueño para la causa. Después Carlos Payán en la Rayuela de la contraportada del número 190 de La Jornada escribió: y ella tenía los ojos llenos de lágrimas y a nosotros nos llenó de emoción y de agradecimiento . El 28 de marzo de 1984, en el taller del impresor Andrew Vlady, el maestro Rufino Tamayo firmó, uno a uno y a voz viva, los 100 ejemplares de su litografía realizada ex profeso para La Jornada. Ese mismo día platicamos largo con el pintor. Aquí unos apuntes de la conversación.

H

ombre en rojo, 100 veces Tamayo caligráfico y, coreada en contrapunto, la firma más importante de nuestra plástica actual. Del uno al 100, de la piedra a la imagen, del lápiz a la volición raigal, del rojo en la litografía a la pasión compartida.

Yyyy uno yyy dos yyy tres.

–¿Y el título, maestro?

–Pues, ¿cómo le ponemos? ¿Hombre?

–Es rojo.

–Sí, pues, Hombre en rojo.

“Veinticinco, 26... quedó bonito... 27... sí, quedó bonito... 28 –sigue el conteo Tamayo en contrapunto con su plática–. ¿Verdad? Yo le doy un valor muy especial a esta litografía porque es para La Jornada... 29. La técnica de la litografía me agrada porque la puede comprar quien no puede pagar un óleo. Treinta. Quedó bonito... 31. Hombre en rojo.

Treinta y dos. Tuve la suerte de ser amigo de Marc Chagal. Treinta y tres. Vivimos juntos en Nueva York durante la guerra. Treinta y cuatro. Es uno de los más grandes de la pintura contemporánea. Treinta y cinco. Sí, 36; mi retrato de José María Morelos y Pavón ya está terminado... 37... mide dos metros de alto. Treinta y ocho.