Fue el Ejército , pintaron con letras grandes y en color blanco en el pavimento de Paseo de la Reforma, alrededor de la ex Glorieta a Colón. Mensaje que fue acompañado con el nombre de varias víctimas que han sido asesinadas o desaparecidas presuntamente por militares.

En la también llamada Glorieta de las Mujeres que Luchan narró: En Ciudad Juárez, cuando sólo tenía 17 años, mi hijo fue secuestrado junto con su amigo y trasladado a las instalaciones de Sedena. Ahí, durante cinco días fue violentado, torturado, golpeado, los estaban obligando a que firmaran que ellos habían secuestrado a una regidora. No hacerlo, los llevó a sufrir las peores vejaciones, entre ellas la violencia sexual masiva .

En un pronunciamiento, enfatizó que mientras no haya justicia plena y no paguen por sus crímenes, el honor militar no existirá .

Entre los nombres de víctimas que fueron escritos en la glorieta también está el de Heidi Mariana Pérez, de cuatro años de edad, asesinada de un balazo presuntamente por militares el 31 de agosto pasado. En tanto, en el Monumento a la Revolución recordaron algunas de las masacres en que se involucra a elementos del Ejército.