Domingo 18 de septiembre de 2022, p. 5

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, aceptó que se encuentra bajo la lupa de los jueces que la han requerido por su campaña contra Alejandro Moreno Cárdenas. En el tercer Congreso Nacional de Morena incluso ponderó la actitud del líder del Partido Revolucionario Institucional frente al tema de la inseguridad: Qué bueno que hoy actuó con responsabilidad, eso vale, eso cuenta .