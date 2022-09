La arenga del Presidente, para toda la humanidad

E

l Grito de Independencia con patente de tradición nacional se reserva los derechos y, generoso, circula a todo pulmón por todas las venas de la red tecnológica; el viva se suelta el cabello e invita al baile de la fiesta al muera y la danza va al son de una dialéctica inédita.

El Grito de este año del presidente Andrés Manuel López Obrador ya está, sin duda, enmarcado en la historia, retando al indiferente e indolente, y va a los oídos con dedicatoria especial al poder de la oligarquía política y económica, con precisión semántica que se regodea entre la tradición de los ¡vivas! a la heroicidad de la Independencia y los ¡vivas! a la fraternidad universal de la paz y los pueblos indígenas con los ¡muera la corrupción, el clasismo y el racismo!

Y, por si faltara algo, la política y la ideología popular también se saben vestir de gala con los invitados, los ex presidentes de Bolivia Evo Morales y de Uruguay José Mujica; además, el padre y hermano del preso que evidenció los archivos del crimen humano y cobardía del imperio anglosajón, Julian Assange, Aleida, hija del Che Guevara, y familiares de César Chávez, luchador por los derechos civiles en Estados Unidos.

Presidente Andrés Manuel López Obrador, ni qué regatear, ésta es auténtica política ideológica de Estado social, ese mero, es el que le pedimos aquí adentro, por qué no. Disculpe elucubración, éste fue un grito en el zócalo de toda la humanidad.

Ismael Cano M.

¿Por qué un partido se descompone?

Morena es un momento de la izquierda en este país. Es lo que hemos logrado desde las esferas partidarias y no partidarias con vocación libertaria, democrática y de justicia social. Hasta hoy es lo que hemos podido construir.

Pero los partidos políticos no son autónomos, sino entidades que representan a una parte de la sociedad. Y si se descompone un partido, en alguna medida, tendrá que ver con la inacción de las y los ciudadanos.

El predominio durante tanto tiempo de partidos tan corruptos y vendepatrias cómo el PRI y el PAN es obra también de la falta de participación ciudadana. Los diputados y senadores son representantes de la ciudadanía y, por tanto, la ciudadanía debe exigir una conducta específica de ellos. Todas y todos debemos hacernos cargo de nuestra responsabilidad.

Eduardo del Castillo

HSBC rechaza sus huellas digitales

El problema de las personas de la tercera edad cuyas huellas no logran ser registradas es más común de lo que se cree y, sin embargo, no hay una solución pública o no se difunde, y eso es delicado en un país donde 11 por ciento son personas de esa edad.