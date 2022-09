Señalan poca funcionalidad del aparato de localización

También se disparó el costo de los servicios de datos y geolocalización , pues en 2019 se pagó por este concepto 361 mil 920 pesos y en el presente año subió a 988 mil 713, casi tres veces más caro. Aunque lo ocurrido a Luz Raquel flexibilizó los criterios para ahora sí otorgar pulsos de vida sin tantas restricciones como había ocurrido previo a su fallecimiento, aún se siguen presentando señalamientos de lo poco funcional que es el aparato y de la serie de requisitos que hay que cubrir para que le sea entregado a quien lo solicita.

Janet Tello, policía estatal jubilada, quien en agosto pasado recibió uno de estos instrumentos, se queja de que no ha habido una respuesta expedita cuando lo usa en el momento en que su presunto agresor la ha intimidado.

“Yo denuncié a un colombiano al que le rentaba un departamento porque quería meter niños a bañar y le dije que no, le pedí que se saliera mejor y fue ahí cuando me amenazó de muerte, me insultó diciéndome ‘pinche mexicana de mierda’, antes de salirse. Pero al día siguiente llamó al número de mi hijo y le dijo que me iba a matar, por eso decidí pedir el pulso”, contó en entrevista.

Explicó que se dirigió al Centro de Justicia para las Mujeres, dependiente de la Fiscalía del Estado, pero de ahí la mandaron a Zapopan –donde ella vive– para ser atendida por la UAVI; ahí me lo dieron sin explicarme cómo lo tendría que recargar, qué tendría que hacer en una emergencia, cuándo debo apretar el botón de pánico, nada más me lo entregaron y ya .

Afirmó que tanto ella como el colombiano fueron citados por la fiscalía para desahogar la denuncia, y cuando el hombre la vio afuera de la institución la volvió a intimidar.

“Me dijo: ‘aquí estás, maldita vieja’, lo que me hizo entrar en pánico. Pulsé el dispositivo y sólo me dijeron que me escondiera mientras llegaba el apoyo. Pero nunca pasó eso, me sentí desamparada, el sujeto me dijo: ‘ahorita vas a ver lo que te va a pasar’. Por fin alguien de la policía estatal, ante mis gritos, me dejó entrar a una oficina de la fiscalía”, narró.