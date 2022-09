Reyes Martínez Torrijos

Domingo 18 de septiembre de 2022

El director e investigador teatral Ángel Hernández sostiene que es necesario asumir desde la dramaturgia la situación de peligro que pueden generar los discursos, como el esbozado en su obra Cuerpos como bosques, por la que obtuvo el Premio Bellas Artes Baja California de Dramaturgia Luisa Josefina Hernández 2022.

El texto galardonado, dice el dramaturgo a La Jornada, cuestiona “los escenarios de peligro que se viven usualmente en México, y toma como centro el levantamiento organizado del pueblo de Cherán, Michoacán, una de las expresiones más claras de resistencias en el país. Ahí, una comunidad organizada de mujeres se decidió a defender su bosque de una tala inmoderada perpetrada por talamontes que se asociaban con células del narcotráfico.

Como muchas otras luchas que se emprenden en el país, es una muestra de un listado de últimas alternativas, algunas bastante clandestinas, a las que nos han enfrentado como sociedad civil estos sistemas de represión y de exterminio.

Hernández (Tampico, 1980) explica que su texto es “un espacio de visibilidad para todo eso. Aborda la relación de una activista del pueblo de Cherán con una periodista argentina que acude a hacer un registro pormenorizado de este levantamiento. A partir de ahí comienzan a generarse relaciones que van más allá de lo político.

Añade que en la obra son importantes las implicaciones actuales del periodismo, “profesión que sigue el curso de las mismas pesadillas, que traen consigo amenazas, persecuciones, desapariciones y ejecución. Los crímenes contra periodistas se siguen cometiendo y la mayoría quedan impunes. En los casos de Javier Valdez y de Miroslava Breach son casi 2 mil días” desde su asesinato.

En su escrito, refiere el autor, incluye elementos de “crónicas pertenecientes a la cosmogonía purépecha. Se comenzaron a abordar temas centrales en esta cultura, como la noche, el bosque, la vida, la muerte.

Después de haber obtenido el premio me he dado cuenta de que lo dedicaba a los muertos, a la gente que dejó su ropa entre sus bosques, y no por voluntad propia.

Hace hincapié en que el texto consigna con claridad que “‘abran la tierra, abran los bosques, hay cuerpos’, que apunta a esta resistencia tan importante que han desarrollado las familias de buscadores que insisten en encontrar a las personas desaparecidas como un ejercicio de presencia. El título adquiere un sentido muy poderoso y ayuda a seguir revelando la otra realidad que se vive en el país y en otros lugares del mundo”.