H

ace años, gracias a Marta Bórquez, conocí a doña Clementina Batalla de Bassols por conducto de la ilustre familia Concheiro. Cuando a media avenida Coyoacán Marta me aclaró que ella era comunista, me di la asustada de mi vida, porque me persignaba en la mañana y en la noche y enseñaba catecismo en L’Èglise Française. También era intendente en los campamentos de los Scouts de Francia. Repartía espaguetis que terminaban como engrudo, así que el comunismo era el coco: equivalía a achicharrarme como los fideos de los scouts.

A la esposa de Narciso Bassols, doña Clementina, se le ocurrió enviarme con doña Eulalia Guzmán (quien descubrió los huesos de Cuauhtémoc) a un congreso feminista en Viena, Austria, por consejo de Marta Bórquez, y por eso mismo entrevisto a Luciano Concheiro, a quien conocí muy pequeño y es ahora subsecretario de Educación Superior.

–Luciano, ¿la pandemia no fue un corte bárbaro en la educación de los niños?

–Brutal. Tenemos una tasa de abandono enorme…

–¿Niños que no quieren regresar a la escuela?

–No solamente que no quieren regresar... Hay una generación que se está acabando por el bono demográfico. Tenemos ahora cada vez menos niños en la primaria. En la secundaria, en la colita de la secundaria y en la media superior se fue a las nubes y, de alguna manera, en la superior tenemos una gran exigencia. Ese cambio demográfico también trajo consigo a muchos niños que no quisieron volver o a los padres temerosos que ya no los llevaron. La crisis económica pegó muy duro también. Me contaron de una madre que murió, dejó encargado a su hijo con su padre, se muere el padre, se mueren los hermanos mayores, el niño queda solo; viene una maestra, lo rescata y comenta: ¡Qué duro ser madre y maestra a la vez! La pandemia fue una tragedia gigantesca. Hicimos un estudio a nivel superior de sus consecuencias y el capítulo de pérdida, además del sustento familiar, es elevadísimo. Uno puede hacer de la pandemia estadísticas, pero, perdón, cuando la estadística toma forma humana resulta verdaderamente terrible.

–¿Cómo llegaste a ser subsecretario?

–Todos tenemos defectos, yo soy economista; estudié en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuando don Pablo González Casanova era rector. Después vino Guillermo Soberón... En ese tiempo me incluí en la lucha agraria de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, además de trabajar con Ramón Danzós Palomino.

–¡Hijos, eras muy joven para hacer tantas cosas!

–Entré a la UNAM a los 19 años, en 1972. De ahí pasé a la lucha agraria y participé muy intensamente en las grandes marchas campesinas de Tlaxcala y Puebla. Estudiaba e iba a las marchas. Después hice una especialización en economía agrícola y política, en el Instituto Gramsci, en Roma. De Italia regresé a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flacso... Vino el golpe de Chile y entré a una facultad que, como su nombre indica, es latinoamericanista, con René Zavaleta Mercado, su director. ¿Recuerdas al boliviano maravilloso que fue ministro de Minas, gran marxista, gente muy sólida y maravillosa?

También estudié con Enrique Semo, el gran autor del libro sobre la catástrofe de los pueblos originarios con la Conquista. Lúcido a morir, Enrique Semo nos dio una cátedra de historia de México.

–¿Cuántos doctorados más lograste?