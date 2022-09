T

odo empezó cuando Andrés Manuel López Obrador, a pregunta de un reportero sobre incumplimientos en los seguros de gastos médicos mayores, remitió el asunto a la Profeco –en vez de a la Ssa-SHCP– confinándolo a la órbita del consumidor , sin reparar en que el problema reposa en la modalidad misma de un contrato suigéneris.

Luego, Ricardo Sheffield, titular de la Profeco –amparándose en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)–, consolidó la confusión, al decir que mientras la Condusef defiende a los compradores de seguros y la CNSF supervisa a las aseguradoras, él, como Profeco, ve los hospitales (mañanera, 29/9/21). Este revoltijo diluye la responsabilidad gubernamental frente al asunto público y deja indefensos a quienes adquieren un seguro esperando algo que no se cumple.

Para Sheffield, hay aumento en las quejas por la negativa de pago por parte de las aseguradoras: negativa en el pago de indemnización o inconformidad en el tiempo que tardaron para pagar la indemnización. Esa es la primera parte del problema. Pero lo relativizó de inmediato sosteniendo que, dado el número de asegurados, no es muy alto el de quejas. ¿Cuántas? Cien mensuales en promedio. ¡Con una bastaba, señor procurador! ¿Y contra quién? Metlife de México, seguido de Quálitas y de Grupo Nacional Provincial.

Pero Sheffield también platicó con las aseguradoras. Ellas le reportaron que, con una inflación de 2.83 por ciento en 2020 y 5.59 por ciento en 2021, los aumentos en hospitales privados han sido de 15-20 por ciento. Entonces, aseguró, queda claro que más que las aseguradoras los que se están pasando de roscas son los hospitales. ¿Contra ellos, señor procurador, eximiendo a las aseguradoras?