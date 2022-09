De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 17 de septiembre de 2022, p. 10

Dámaso López Serrano, El Mini Lic, señalado como autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdez, corresponsal de La Jornada, será liberado en Estados Unidos, luego de que una Corte Federal del sur de California consideró que cumplió ya su condena de 72 meses en una cárcel de máxima seguridad de ese país, informó ayer el portal Vice News.

De acuerdo con ese medio estadunidense, el juez Dana M. Sabraw afirmó que López Serrano ha hecho grandes avances por los daños que cometió como miembro del cártel de Sinaloa . Sus acciones, recalcó, han coincidido con sus palabras y creemos en su sinceridad. Este acusado ha hecho un tremendo trabajo para aliviar el daño que ha provocado .

Kegan Hamilton, periodista de Vice News, informó que el juez destacó que El Mini Lic se puso en peligro al testificar contra Joaquín El Chapo Guzmán y el cártel de Sinaloa, además de que ofreció una disculpa a todas aquellas personas a las que lesionó con sus acciones.