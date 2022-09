Putin respondió a Modi: Hacemos todo lo posible por detener esto (la guerra), pero desgraciadamente el gobierno de Ucrania rechaza negociar, quiere alcanzar sus objetivos por la vía militar, como dicen en el campo de batalla .

Más tarde, a pregunta expresa de un reportero ruso, Putin insistió en que Ucrania se niega a negociar, aunque el presidente Volodymir Zelensky matizó el domingo que lo único que no acepta es diálogo con ultimatos. La primera condición para negociar (con Ucrania) es que ellos acepten. Pero ellos no quieren. El señor Zelensky ya dijo, no me acuerdo dónde, pero públicamente, que no está preparado y rechaza hablar con Rusia. No está preparado, y ni falta hace , señaló Putin, quien advirtió que la campaña militar continuará hasta liberar por completo el Donbás .

Mencionó por primera vez, muy de pasada, la contraofensiva ucrania en Járkov y otras regiones. Dicen que lanzaron una contraofensiva, veremos en qué acaba , indicó y, para atenuar el malestar que provocó el repliegue de las tropas en los sectores más belicistas, añadió: Hay que tomar en cuenta que no está combatiendo todo nuestro ejército, sólo los soldados que tienen contrato, pero, a pesar de ello, estamos avanzando en el Donbás, no a ritmo acelerado, pero sí sostenido y cada vez ocupamos nuevas posiciones .

Al no referirse de modo directo a la iniciativa que promueve el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, con quien se reunió este viernes, Putin dio a entender que no tiene sentido reunirse con Zelensky en Estambul mientras éste no acepte las condiciones rusas.

El mandatario ruso expresó su malestar por la forma en que se está cumpliendo el pacto para desbloquear los puertos turcos y exportar los cereales ucranios. Subrayó que de los 121 buques que han zarpado con granos, sólo tres se dirigieron a países pobres, algo así como únicamente 2.4 por ciento, dentro del programa alimentario de la Organización de Naciones Unidas.

El gobernante agregó que las tierras ucranias hace tiempo que son propiedad de compañías estadunidenses, que son las que sacan los cereales que les pertenecen en realidad .