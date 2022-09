N

ostalgia y posteridad. Quisiera recordar al Godard que conocí en París en 1969 a través de un grupo maoísta de activistas vinculados a movimientos artísticos y sindicales. Por esa época, junto con un pequeño grupo de mexicanos, sudamericanos y franceses formamos un comité internacional de apoyo al pueblo mexicano en lucha, cuyo propósito central era presionar al gobierno para liberar a los presos políticos estudiantiles. Dicho comité, cuyo vocero era un prestigiado activista francés, Roger Foirier, contaba con la presencia del filósofo y profesor de estética de la Sorbona, Olivier Revault D’Allonnes, como encargado de recolectar fondos de apoyo. Gracias a ese comité conocí a un sinnúmero de personalidades europeas, entre ellas a Jean-Paul Sartre, quien firmó un desplegado de intelectuales demandando la libertad de los presos políticos, pero sobre todo nos propuso mandar una comisión de abogados defensores de los derechos humanos para denunciar en México los grotescos e ilegales procesos que usó el Estado mexicano para condenar a varios dirigentes estudiantiles del movimiento de 1968. Propuso, además, que para obtener recursos filmáramos una entrevista con él y la vendiéramos a las televisiones europeas. Un militante de izquierda, cineasta y colaborador de Godard, Edouard Hayem –además, padre de una queridísima amiga mía, Sibylle– filmó la entrevista con cuyas ventas se pago una misión de abogados europeos a México.

El cine. Dijo Godard que el cine no existe en sí. Es un movimiento. Una película no es nada si no se proyecta, y el hecho de proyectarse es un movimiento; No veo diferencia entre mi vida y el cine; antes tenía ideas sobre el cine, ahora las vivo . (citado por Elsa Fernández-Santos, El País, 13/9/2022). Pero quizás su frase mas contundente es cuando pensó que el cine era eterno porque creía que él mismo lo era. Más tarde concluyó que el mejor cines es el que no se ve.

Banda aparte. Para mí una gran película (1964) de gángsters que contiene dos escenas inolvidables. Por un lado, la icónica escena del baile Madison a partir de una rockola en un café bar. Por la otra, la corretiza de los tres personajes por el Museo del Louvre que dura poco mas de nueve minutos.