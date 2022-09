Juan Manuel Vázquez

Sábado 17 de septiembre de 2022, p. a11

El nocaut en el boxeo es la tierra prometida de los aficionados, la cosa con la que se alcanza el clímax de un combate. Y ese es el desenlace que pretende Canelo Álvarez en la tercera pelea contra el kazajo Gennady Golovkin es-ta noche en Las Vegas. Una trilogía que busca convertirse en un clásico del pugilismo.

El nocaut puede llegar en cualquier momento en el boxeo, es verdad , concede el entrenador veracruzano Ignacio Beristáin, pero decir tanto como voy a noquear a fulano, es muy temerario .

Postergar este tercer combate cuando Golovkin tiene 40 años, en contraste con los 32 de Álvarez, ha despertado juicios anticipados que dan por derrotado al kazajo por la diferencia de edades. Esto le parece una lectura errada al experimentado entrenador.

No me parece ni justo ni acertado ese juicio. Golovkin no puede ser tratado como un peleador viejo o acabado, se trata de un pugilista con clase, un clásico del estilo de boxeo que se desarro-lló en los países del bloque socialista, muy técnico, atlético y eficaz. Puede cerrar muchas bocas , asevera Beristáin.

En tanto, en medio de gran expectación, ayer se realizó la ceremonia del pesaje y ninguno de los púgiles tuvo problema con la báscula en el T-Mobile Arena.