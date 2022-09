Esa necesidad de contarle a alguien es otra clave de toda la obra de Bob Dylan. En este disco aparece esa frase puesta en primera o tercera personas: I need to tell someone , y es la vocación de aeda de Dylan en acción.

I’m searching for phrases To sing your praises I need to tell someone It’s soon after midnight And my day has just begun

I wake up every morning with that woman in my breast Everybody’s telling me she’s gone to my hea

En la pieza de ese álbum titulada I Feel a Change Coming On, se retrata: “I’m listening to Billy Joe Shaver / and I’m reading James Joyce / Some people tell me / I have the blood of the land in my voice”.

La tetralogía se completa con Time Out of Mind (2010) y la línea se extiende a otros álbumes magistrales, entre ellos el bellísimo Together Through Life (2009), donde aporta una de las claves de su filiación literaria.

No solamente nos pone en escena historias de amor y desencanto, de gozo y desolación, de sueños y de figuras poéticas, sino que nos narra epopeyas enteras, a la manera de Homero, de acuerdo con su condición de aeda. En la antigua Grecia, el aeda era el que cantaba la poesía, y la bailaba, la representaba, la llenaba de polvo en las veredas y con ella recorría peligros y aventuras. Cuando se inventó la imprenta, el aeda enmudeció. La poesía perdió su voz. La poesía y la música, esas hermanas gemelas, se separaron. Empezaron su camino solas.

Ahora, Bob Dylan devuelve la voz a la poesía. Es un aeda moderno. Sus obras (que no canciones) se asemejan a las de William Shakespeare, no solamente por la riqueza de lenguaje (el léxico de Dylan es francamente asombroso), sino por su intensidad dramatúrgica.

Sus grandes temas: el amor, la supervivencia y la muerte se desarrollan en distintos tonos, atmósferas, escenarios, según sea el caso en cada episodio de su vasta obra.

En el segundo corte del disco, entonces, nos narra una historia que en realidad son varias en metáforas y alegorías encadenadas con variantes del verso central, en lugar del manido estribillo que usan casi todos los que escriben canciones:

It’s soon after midnight

And the moon is in my eye

Y luego:

It’s soon after midnight

And I’ve got a date with the fairy queen

Y esos requiebros de Cupido retumban cuando irrumpe en escena Eros:

I’ve got a heavy stacked woman, with a

smile on her face

And she has crowned, my soul with

grace

I’m still hurting from an arrow, that

pierced my chest

I’m gonna have to take my head, and

bury it between your

breasts

Los recursos dramatúrgicos, las innovaciones teatrales, los intríngulis escénicos de sus composiciones tienen recursos geniales y giros de humor y efectos fantásticos, por ejemplo narrar una relación de pareja muy intrincada, turbulenta, en el tono de un cuento de hadas.

El clímax del disco Tempest llega con las piezas antepenúltima y penúltima: Tin Angel, prodigiosa composición en 28 cuartetas con un total de 112 versos , que es prácticamente una ópera, y la pieza central del disco: Tempest, composición de 45 cuartetas con 180 versos sin estribillo, en 14 minutos de intensidad apabullante.

En Tempest, Bob Dylan narra el hundimiento del Titanic, pero así como en una obra posterior, Murder Must Foul, donde se ocupa del asesinato de John F. Kennedy, el aeda narra en realidad sueños, traza metáforas, arma alegorías y, ahora sí, tenemos de cuerpo entero el gran tema de toda la obra de Bob Dylan: la condición humana.

El narrador, el aeda, toma cuerpo de mujer, de cuerpo celeste y de figura evanescente:

The pale moon rose in it’s glory

Out on the western town

She told a sad, sad story

Y pone a la orquesta a sonar canciones de amor evanescente y coloca en escena al vigía del barco: dormido, soñando que el Titanic se hunde en el inframundo .

Hay pasajes absolutamente shakesperianos, como este, donde campea el Sueño de una noche de verano:

Cupid struck his bosom

And broke it with a snap

The closest woman to him

He fell into her lap

La tempestad es, en realidad, de palabras: backward, forward, far and fast/ they mumbled, fumbled, and tumbled .

Y ahora el narrador, el aeda, toma cuerpo de poeta del siglo XIV (sin duda, Dante Alighieri) y luego de pintor que, ante la escena, toma su libreta de bosquejos, cierra los ojos y describe la hecatombe (Miguel Ángel, en un giro imprevisto de la Sixtina bajo el océano) y todo este gran mural escénico, revestido con una música solemne a lo Purcell, como un monumental treno, un himno gigantesco.

Himno, la pieza final es uno de los himnos más hermosos que haya escrito Bob Dylan: Roll on John, homenaje a su amigo John Lennon, otro ángel caído, emboscado por la maldad humana, y el himno es una puesta en escena asombrosa por su capacidad musical de sintetizar toda la música de Lennon en un solo tono: al mismo tiempo pareciera que estamos escuchando la canción de Lennon titulada Mother, pero en realidad es una puesta en sonidos de La Piedad, de Miguel Ángel, como una metáfora del héroe sacrificado, ofrendado para redimir a los demás, pero igual pareciera que estamos escuchando Imagine, o cualquier otra o todas las canciones de Lennon, en una sola canción de Dylan.

He aquí, en toda su potencia y plenitud, la obra de Robert Allen Zimmerman, premio Nobel de Literatura.

