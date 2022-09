Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Sábado 17 de septiembre de 2022, p. 2

La escritora colombiana Laura Restrepo sostuvo que Bos Mutas, protagonista de su novela más reciente, Canción de antiguos amantes, encarna mi propia ingenuidad e ignorancia sobre el mundo árabe manifestado en Yemen, Somalia y Etiopía, adonde viajó con Médicos Sin Fronteras (MSF).

En la presentación del título en Casa Lamm la noche del miércoles pasado, la también periodista agregó que ese sujeto “tenía que ver con mi actitud frente a un mundo que me sorprendía cuando lo estaba recorriendo. Me fascinó y era como inaccesible. Bos seguramente encarna también la ingenuidad del lector o lectora que dirá: ‘¿por qué me están llevando a esta esquina tan extraña del planeta?’”

La narradora expresó una serie de preguntas que sostienen su novela, pero también la fijan en la realidad. Acerca de la publicación de los textos periodísticos sobre el viaje, descritos como Testigos del horror , Restrepo se preguntó: ¿cuáles testigos del horror?, ¿qué latinoamericano no conoce el exilio? ¿qué latinoamericano no conoce el hambre de su pueblo?

Se refirió a los dilemas de los integrantes de MSF: ¿Para que sirve lo que están haciendo? ¿De qué te sirve cuidar a 10 personas, mientras afuera de los campamentos hay 10 mil que están muriendo?

Otras interrogantes son: ¿En qué momento el migrante se convirtió en ese extranjero que piensa distinto, viene a derrotar nuestra cultura, a quitarnos nuestros puestos y dejó de tener ese carácter tan propio de la humanidad que es una humanidad en el camino?

La novelista narró el impacto que le produjo el periplo con la organización humanitaria, donde tuvo que superar el bloqueo narrativo de su texto, que explora la presencia de la reina de Saba, pues, cuando arribó a Yemen había una crisis humanitaria tan monumental que lo último que hubiera querido es recordarla. No tenía nada qué ver esa tradición cultural tan rica con la tragedia, la sequía y la hambruna .

Tampoco tiene relación con la langosta y “el bombardeo de la alianza de Inglaterra, Estados Unidos y Arabia Saudita, destruyendo ciudades y a esa gente, casi al borde de la extinción. Mi sorpresa fue que a las migrantes les preguntaba su nombre y muchas de ellas me decían con arrogancia: ‘Somos descendientes de la reina de Saba’”.

Así decidió que era la base para su escrito publicado por Alfaguara: “Me parecía que hacía falta el relato y había que contarlo, con el doble eje de dos historias de amor. Sin ellas hubiera sido imposible, pues este libro chorrea sangre.

“La literatura y la tradición mística empezaban a imponerse en un Yemen donde la temporalidad es otra. No sientes presente, pasado ni futuro en una secuencia como se puede vivir acá. No lo digo como abstracción: íbamos en las camionetas de MSF y de pronto te decían: ‘A la derecha está el campamento de Acnur, con 200 mil personas, y a la izquierda están los restos del arca de Noé’.